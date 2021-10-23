Соловьев поставил Болдуина в пример Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на разную реакцию актера Алека Болдуина и телеведущей Ксении Собчак к жертвам несчастных случаев, участниками которых они стали. Свои наблюдения он разместил в личном Telegram-канале.

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«А Собчак вела свадьбу в Италии…никаких параллелей. Просто наблюдение», - написал Соловьев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что актер Алек Болдуин принял участие в закрытой церемонии прощания с кинооператором Галиной Хатчинс. Женщина погибла от ранения, неумышленно нанесенного выстрелом из пистолета Болдуина на съемочной площадке.

Соловьев также с иронией поинтересовался, была ли Собчак на похоронах Екатерины Тарасовой.

Напомним, что 9 октября на шоссе, соединяющем Адлер и Красную Поляну Maybach c Собчак в салоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volksvagen Polo. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка VW.