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Соловьев поставил Болдуина в пример Собчак

Елена Прошина
43 минуты назад

Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на разную реакцию актера Алека Болдуина и телеведущей Ксении Собчак к жертвам несчастных случаев, участниками которых они стали. Свои наблюдения он разместил в личном Telegram-канале.

Соловьев поставил Болдуина в пример Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А Собчак вела свадьбу в Италии…никаких параллелей. Просто наблюдение», - написал Соловьев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что актер Алек Болдуин принял участие в закрытой церемонии прощания с кинооператором Галиной Хатчинс. Женщина погибла от ранения, неумышленно нанесенного выстрелом из пистолета Болдуина на съемочной площадке.

Соловьев также с иронией поинтересовался, была ли Собчак на похоронах Екатерины Тарасовой.

Напомним, что 9 октября на шоссе, соединяющем Адлер и Красную Поляну Maybach c Собчак в салоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volksvagen Polo. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка VW.

Собчак находится в Италии на озере Комо, куда она была приглашена в качестве ведущей свадьбы 60-летнего экс-сенатора и бывшего замминистра финансов России Андрея Вавилова. Он праздновал в Италии свое вступление в брак с 24-летней Софи-Антуанетте Делуа, сообщает Рамблер.

Общество,Андрей Вавилов,Екатерина Тарасова,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Алек Болдуин,VolksWagen,
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