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В России запретили анонимность в мессенджерах

Майк Габриелян
33 минуты назад

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее анонимную регистрацию в мессенджерах. С весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту. Документ опубликован на портале правовой информации.

Пользователей мессенджеров обяжут предъявлять паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты перечислили самые безопасные мессенджеры

Компания-владелец мессенджера обязана будет запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте. Оператор проинформирует о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные передаваться не будут. Подтвердить достоверность номера оператор должен в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, владелец мессенджера не разрешит регистрироваться пользователю.

Если данные абонента изменились, в течение суток произойдет повторная идентификация.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали, какой мессенджер можно считать самым безопасным.

Общество,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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