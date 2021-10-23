Умерла народная артистка России Татьяна Бестаева

Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра имени Моссовета в соцсети «ВКонтакте», в котором актриса служила с 1961 года. Дата и место её похорон пока не называются.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Потеря невосполнима. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память, — говорится в сообщении.

Бестаева родилась в 1937 году в семье знаменитого советского актёра немого кино Владимира Бестаева. В 1961 году окончила ВГИК, где училась на одном курсе с Леонидом Куравлёвым, Светланой Дружининой и Натальей Кустинской. Сразу после вуза была принята в театр имени Моссовета.

В кино дебютировала в 1958 году, сыграв главную женскую роль в фильме «Матрос с «Кометы». Снималась также в таких картинах, как «Семь стариков и одна девушка», «Дни хирурга Мишкина» и других. Всего сыграла около двух десятков ролей в кино и около 40 — в театре.