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Жители Сочи перекрыли трассу после смертельного ДТП с Собчак

Майк Габриелян
39 минут назад

В Сочи недовольные местные жители перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис». Они недовольны недавно введенным односторонним движением, значительно осложнившим им жизнь. Об инциденте сообщает канал Kub Mash.

На трассе скопились сотни недовольных сочинцев, приехали полиция и ОМОН. Всего здесь «пять пазиков Росгвардии». Однако жители продолжают стоять вдоль дороги, расходиться никто не планирует. Они требуют отменить одностороннее движение.

Раскрыты новые подробности смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак

Встречное движение на участке в 26 километров закрыли на этой неделе. Жители говорят, что тратят теперь на дорогу на полтора часа больше, чем раньше: на работу приходится добираться через объездные трассы.

9 октября на этой же трассе в аварию попал «Майбах», в котором находилась телеведущая и блогер Ксения Собчак. Водитель ее автомобиля выехал на встречку. В результате ДТП погиб один человек.

Общество,Видео,Ксения Собчак,Росгвардия,
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