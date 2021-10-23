Жители Сочи перекрыли трассу после смертельного ДТП с Собчак

В Сочи недовольные местные жители перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис». Они недовольны недавно введенным односторонним движением, значительно осложнившим им жизнь. Об инциденте сообщает канал Kub Mash.

На трассе скопились сотни недовольных сочинцев, приехали полиция и ОМОН. Всего здесь «пять пазиков Росгвардии». Однако жители продолжают стоять вдоль дороги, расходиться никто не планирует. Они требуют отменить одностороннее движение.

Встречное движение на участке в 26 километров закрыли на этой неделе. Жители говорят, что тратят теперь на дорогу на полтора часа больше, чем раньше: на работу приходится добираться через объездные трассы.