Юристы назвали последствия отказа от маски в магазинах

В субъектах России, где действует масочный режим на фоне пандемии коронавируса, сотрудники магазинов не имеют права не пустить покупателей без маски, сообщает РИА Новости.

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Как сообщил юрист Михаил Паюшин, в этом случае торговые точки могут отказать в обслуживании на кассе. Он напомнил, что средства защиты должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. При этом шарф или приподнятый воротник одежды не смогут заменить маску.

Обязанность носить маски в общественных местах указана в нормативных актах российских регионах, сообщила адвокат Татьяна Иванова. По ее мнению, покупателей могут попросить покинуть помещение. При этом применять физическую силу к россиянам не имеют право.

«Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов», — отметила Иванова.