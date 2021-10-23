В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Юристы назвали последствия отказа от маски в магазинах

Елена Прошина
29 минут назад

В субъектах России, где действует масочный режим на фоне пандемии коронавируса, сотрудники магазинов не имеют права не пустить покупателей без маски, сообщает РИА Новости.

Юристы назвали последствия отказа от маски в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил юрист Михаил Паюшин, в этом случае торговые точки могут отказать в обслуживании на кассе. Он напомнил, что средства защиты должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. При этом шарф или приподнятый воротник одежды не смогут заменить маску.

Обязанность носить маски в общественных местах указана в нормативных актах российских регионах, сообщила адвокат Татьяна Иванова. По ее мнению, покупателей могут попросить покинуть помещение. При этом применять физическую силу к россиянам не имеют право.

«Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов», — отметила Иванова.

По словам терапевта Елены Игнатиковой, использованная маска пропускает через себя большое количество болезнетворных веществ. Кроме того, под ней скапливаются и свои бактерии. При этом россияне их либо вообще не носят, либо меняют настолько редко, что средство защиты превращается в опасный для здоровья предмет.

Общество,Татьяна Иванова,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители