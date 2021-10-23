Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Гурецкий

Генеральный директор московского спортивного комплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер в возрасте 50 лет после коронавируса, об этом говорится на сайте группы компаний «Киевская площадь».
В пресс-службе отметили, что мужчина скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Гурецкий на протяжении многих лет руководил спорткомплексом. Коллеги добавили, что он был внимательным руководителем и другом для многих сотрудников.
«Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе», — подчеркнули они.
Его назвали «редким профессионалом своего дела и достойным человеком».
20 октября актера театра и кино Сергея Безрукова госпитализировали в Москве с коронавирусом. Все спектакли, которые должны были пройти в ближайшее время с его участием, будут перенесены на другие даты.