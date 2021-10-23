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Гендиректор «Олимпийского» в Москве умер от осложнений после коронавируса

Мослента
42 минуты назад

Генеральный директор московского спортивного комплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер в возрасте 50 лет после коронавируса, об этом говорится на сайте группы компаний «Киевская площадь».

Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Гурецкий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе отметили, что мужчина скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Гурецкий на протяжении многих лет руководил спорткомплексом. Коллеги добавили, что он был внимательным руководителем и другом для многих сотрудников.

«Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе», — подчеркнули они.

Его назвали «редким профессионалом своего дела и достойным человеком».

20 октября актера театра и кино Сергея Безрукова госпитализировали в Москве с коронавирусом. Все спектакли, которые должны были пройти в ближайшее время с его участием, будут перенесены на другие даты.

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