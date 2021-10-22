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В Минздраве разрешили одновременно прививаться от COVID и гриппа

Елена Прошина
1 час назад

Минздрав РФ разрешил одновременное введение вакцин от коронавируса и гриппа, пишет РИА Новости.

В Минздраве разрешили одновременно прививаться от COVID и гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как взаимодействуют «Спутник V» и вакцина от гриппа, было изучено во время доклинических исследований, которые показали, что иммуногенность обеих вакцин при одновременном введении не снижается.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что одновременно вводить вакцину от гриппа и коронавируса безопасно, пишет РИА Новости.

Как сообщили в организации, было проведено несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно.

Общество,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,
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