В Минздраве разрешили одновременно прививаться от COVID и гриппа

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как взаимодействуют «Спутник V» и вакцина от гриппа, было изучено во время доклинических исследований, которые показали, что иммуногенность обеих вакцин при одновременном введении не снижается.