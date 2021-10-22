В Минздраве разрешили одновременно прививаться от COVID и гриппа

Минздрав РФ разрешил одновременное введение вакцин от коронавируса и гриппа, пишет РИА Новости.
«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — сообщили в пресс-службе министерства.
Как взаимодействуют «Спутник V» и вакцина от гриппа, было изучено во время доклинических исследований, которые показали, что иммуногенность обеих вакцин при одновременном введении не снижается.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что одновременно вводить вакцину от гриппа и коронавируса безопасно, пишет РИА Новости.
Как сообщили в организации, было проведено несколько исследований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно.