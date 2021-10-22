В Крыму ужесточили ограничения для туристов

Власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Об этом пишет «Крым.Информ».

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Согласно изменениям в указе Главы Крыма о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.

При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.