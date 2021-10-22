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В Крыму ужесточили ограничения для туристов

Lenta.ru
44 минуты назад

Власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Об этом пишет «Крым.Информ».

В Крыму ужесточили ограничения для туристов
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

Согласно изменениям в указе Главы Крыма о режиме повышенной готовности, для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов.

При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.

20 октября Глава республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года, постановив ввести систему QR-кодов для заселения в отели полуострова, а также для посещения мест общественного питания и развлекательных заведений.

Общество,Сергей Аксенов,
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