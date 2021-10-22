Актер Хотченков госпитализирован с тромбом

Актер фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи» и голос комиссара Жибера в «Такси» Александр Хотченков доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает телеканал «360» ссылкой на источник.
Народного артиста госпитализировали с тромбозом ноги. Новостей о состоянии 75-летнего артиста пока нет. Из известных данных только то, что он находится в одной из столичных больниц.
Александр Хотченков получил известность после участия в фильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». Его голос также хорошо знаком россиянам, поскольку он озвучивает персонажей зарубежного кино. В частности, комиссар Жибер в серии фильмов «Такси» говорит на русском языке голосом народного артиста.
Ранее 21 октября, стало известно, что певца Александра Серова выписывают из больницы после прохождения лечения от коронавируса. О состоянии Серова во время болезни сообщала его дочь и утверждала, что она не сомневается в выздоровлении отца.