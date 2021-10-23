В Петербурге вводят локдаун

Работа заведений общепита и организаций из сферы торговли прекращается в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов.
"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли", - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.
Также на этот период приостанавливается деятельность салонов красоты, фитнес-центров, МФЦ и объектов розничной торговли, кроме аптек, заправок и продовольственных магазинов. Такое постановление подписал в субботу губернатор города Александр Беглов.
"С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): <...> деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%); предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг)", - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.
Также власти Петербурга приостановили работу учреждений культуры города на период нерабочих дней.
"В целях реализации указа президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." губернатором подписано постановление, согласно которому организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября", - говорится в постановлении.
Размещение в гостиницах и пансионатах в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будет возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19 или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста в соответствии с постановлением губернатора.
"Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха - бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня", - говорится в постановлении.