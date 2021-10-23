В Петербурге вводят локдаун

"В целях реализации указа президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." губернатором подписано постановление, согласно которому организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября", - говорится в постановлении.