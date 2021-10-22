Москвичам посоветовали не ждать ухода ковида до зимы

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный считает, что заболеваемость коронавирусом в Москве вряд ли заметно снизится до зимы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Куринный отметил, что вакцинация сможет повлиять на будущее, но не на текущую ситуацию. Он заявил, что иммунитет после прививки формируется через 45-50 дней.
«Естественно, [вакцинация] это на будущее, на пятую и шестую волну профилактика, но не как способ борьбы с той волной, которая сейчас накрыла Москву», - подчеркнул депутат.
Глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов ранее заявил, что при нынешних темпах вакцинации от COVID-19 ждать окончания пандемии не стоит даже в 2022 году.
Он отмечал, что для полного завершения пандемического цикла нужно два-три года (об этом говорит опыт гонконгского гриппа).
В феврале агентство Bloomberg подсчитало, что пандемия коронавируса может затянуться на семь лет. По расчетам аналитиков Bloomberg, нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет, а при нынешних темпах вакцинации на это уйдет семь лет.
Однако калькулятор Bloomberg не учитывал один важный показатель - это уровень естественного иммунитета, который возникает в результате выздоровления от COVID-19.