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Москвичам посоветовали не ждать ухода ковида до зимы

Мария Иванова
54 минуты назад

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный считает, что заболеваемость коронавирусом в Москве вряд ли заметно снизится до зимы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Москвичам посоветовали не ждать ухода ковида до зимы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Куринный отметил, что вакцинация сможет повлиять на будущее, но не на текущую ситуацию. Он заявил, что иммунитет после прививки формируется через 45-50 дней.

«Естественно, [вакцинация] это на будущее, на пятую и шестую волну профилактика, но не как способ борьбы с той волной, которая сейчас накрыла Москву», - подчеркнул депутат.

Глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов ранее заявил, что при нынешних темпах вакцинации от COVID-19 ждать окончания пандемии не стоит даже в 2022 году.

Он отмечал, что для полного завершения пандемического цикла нужно два-три года (об этом говорит опыт гонконгского гриппа).

В феврале агентство Bloomberg подсчитало, что пандемия коронавируса может затянуться на семь лет. По расчетам аналитиков Bloomberg, нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет, а при нынешних темпах вакцинации на это уйдет семь лет.

Однако калькулятор Bloomberg не учитывал один важный показатель - это уровень естественного иммунитета, который возникает в результате выздоровления от COVID-19.

Общество,Александр Семенов,Алексей Куринный,Госдума,Bloomberg,
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