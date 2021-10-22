Полковник ФСБ в отставке оценил уровень террористической угрозы в России

За последние 10 лет уровень террористической угрозы в стране сильно упал. Тем не менее силовики продолжают проводить профилактические меры, в том числе совместно с зарубежными странами, по предотвращению терактов, рассказал президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Радио 1».

10 лет назад в стране происходило около 200–300 террористических актов. Они случались почти каждый день. А в последние годы в стране единицы произошедших терактов, один — три. И около 50–60 — предотвращённых. Коэффициент полезного действия силовиков по профилактике терактов увеличивается, — отметил Филатов.

Филатов признался, что захват Афганистана талибами может плохо сказаться на уровне террористической угрозы в стране, но в то же время выразил уверенность в способности сотрудников ФСБ противостоять попыткам теракта. Эксперт напомнил, что сейчас РФ проводит совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном «по противодействию проникновению террористов через границу». Кроме того, силовики прорабатывают возможные сценарии по борьбе с террористами и «выставляют препоны» злоумышленникам.