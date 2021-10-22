Песков оценил возможность ужесточения антиковидных ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение более жестких мер из-за роста заболеваемости коронавирусом пока не рассматривается. Об этом пишет ТАСС.

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Сегодня в России был обновлен антирекорд по смертности от COVID-19. За последние сутки скончались 1064 человека с COVID-19. Всего за последнее 24 часа в 85 регионах заболели коронавирусной инфекцией еще 37141 человек, выздоровели 25453 пациента.

Среди регионов лидируют по числу заболевших Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. Он также отметил, что в случае ухудшения ситуации нерабочие дни могут быть продлены.

По словам представителя Кремля, пока не рассматриваются более жесткие меры для предотвращения распространение коронавируса, однако никто не может предсказать, что будет дальше.

«Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточного уровня вакцинации населения. Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно», - отметил он.

При этом Дмитрий Песков обратил внимание на то, что, по заключениям экспертов, режим нерабочих дней может прервать цепочку заражений коронавирусом, при этом решения об ограничениях принимаются, исходя из динамики прироста госпитализированных, пишет РИА Новости.

«Это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб», - пояснил он.