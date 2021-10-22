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Актер Александр Хотченков госпитализирован с тромбозом

Слово и Дело
32 минуты назад

Артист попал в одну из московских клиник. В настоящий момент его лечением занимаются профессионалы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах. Никакой дополнительной информации о состоянии знаменитости в настоящий момент в Сети не появлялось.

Актер Хотченков госпитализирован с тромбозом
Фото: Кадр из фильма «Стойкий туман»Кадр из фильма «Стойкий туман»

Хотченков известен широкой аудитории по таким картинам, как «Хозяйка детского дома» и «Подросток».

Кроме того, он популярный актер озвучки, поработавший над многими зарубежными проектами, например, «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Алладин», «Война миров», «Кунг-фу Панда», «Хортон», «Люди Икс: последняя битва» и многие другие.

Общество,Александр Хотченков,
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