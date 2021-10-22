Актер Хотченков госпитализирован с тромбозом

Артист попал в одну из московских клиник. В настоящий момент его лечением занимаются профессионалы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах. Никакой дополнительной информации о состоянии знаменитости в настоящий момент в Сети не появлялось.