Актер Хотченков госпитализирован с тромбозом

Артист попал в одну из московских клиник. В настоящий момент его лечением занимаются профессионалы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах. Никакой дополнительной информации о состоянии знаменитости в настоящий момент в Сети не появлялось.
Хотченков известен широкой аудитории по таким картинам, как «Хозяйка детского дома» и «Подросток».
Кроме того, он популярный актер озвучки, поработавший над многими зарубежными проектами, например, «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Алладин», «Война миров», «Кунг-фу Панда», «Хортон», «Люди Икс: последняя битва» и многие другие.