У места слияния двух российских рек установят статую Будды

В Туве у места слияния двух рек — Большого и Малого Енисея — установят статую Будды Шакьямуни. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и бывший глава российского региона Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте».

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Как отметил политик, статуя станет центром целого комплекса, который появится на набережной в Кызыле и станет ее «логическим продолжением». В настоящее время на месте строительства уже работает тяжелая техника, которая разравнивает территорию.

По словам Кара-оола, новый комплекс будет возведен на средства, выделенные по предложению министра обороны России Сергея Шойгу.

«Это подарок своей родной республике в честь столетия государственности Тувы от фонда Кужугета Шойгу по инициативе нашего великого земляка Сергея Шойгу», — пояснил вице-спикер.

Когда именно завершатся работы, не уточняется.