В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.25
Войти в почту

У места слияния двух российских рек установят статую Будды

Lenta.ru
37 минут назад

В Туве у места слияния двух рек — Большого и Малого Енисея — установят статую Будды Шакьямуни. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и бывший глава российского региона Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте».

У места слияния двух российских рек установят статую Будды
Фото: ВикипедияВикипедия

Как отметил политик, статуя станет центром целого комплекса, который появится на набережной в Кызыле и станет ее «логическим продолжением». В настоящее время на месте строительства уже работает тяжелая техника, которая разравнивает территорию.

По словам Кара-оола, новый комплекс будет возведен на средства, выделенные по предложению министра обороны России Сергея Шойгу.

«Это подарок своей родной республике в честь столетия государственности Тувы от фонда Кужугета Шойгу по инициативе нашего великого земляка Сергея Шойгу», — пояснил вице-спикер.

Когда именно завершатся работы, не уточняется.

Ранее россиянам назвали топ-5 регионов страны с самыми красивыми буддийскими храмами. Так, памятниками буддийской архитектуры можно полюбоваться в Калмыкии, Бурятии, Туве, Санкт-Петербурге и Иркутской области.

Общество,Сергей Шойгу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители