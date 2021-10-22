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Пожилым москвичам будут доставлять продукты на дом

Елена Прошина
38 минут назад

Пожилым жителям Москвы, которые перейдут на домашний режим с 25 октября, будут доставлять продукты. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Пожилым москвичам будут доставлять продукты на дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть у нас штаб по данной помощи, есть "Мосволонтер", достаточно серьезный волонтерский корпус, который шикарно отработал и в том году. Ну, и, собственно говоря, можно обращаться», – пояснил чиновник.

Обратиться за помощью пенсионеры могут через телефон горячей линии проекта «Мы вместе» – 88002003411

Немерюк отметил, что пожилые люди могут покидать место жительства по неотложным медицинским причинам, а также для вакцинации от коронавируса. Также на время самоизоляции для пенсионеров заблокируют бесплатный проезд – разблокировка социальных карт предусмотрена только для тех, кто получил прививку от коронавируса.

Напомним, что с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года в Москве будет действовать домашний режим для людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, с 28 октября в столице начнутся нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября.

Общество,Алексей Немерюк,Эхо Москвы,
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