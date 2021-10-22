Пожилым москвичам будут доставлять продукты на дом

Пожилым жителям Москвы, которые перейдут на домашний режим с 25 октября, будут доставлять продукты. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Есть у нас штаб по данной помощи, есть "Мосволонтер", достаточно серьезный волонтерский корпус, который шикарно отработал и в том году. Ну, и, собственно говоря, можно обращаться», – пояснил чиновник.

Обратиться за помощью пенсионеры могут через телефон горячей линии проекта «Мы вместе» – 88002003411

Немерюк отметил, что пожилые люди могут покидать место жительства по неотложным медицинским причинам, а также для вакцинации от коронавируса. Также на время самоизоляции для пенсионеров заблокируют бесплатный проезд – разблокировка социальных карт предусмотрена только для тех, кто получил прививку от коронавируса.