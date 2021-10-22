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В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

Елена Прошина
1 час назад

За последние сутки в России от коронавирус скончались 1064 человека, что стало новым максимумом. Всего за то же время в 85 регионах заболели коронавирусной инфекцией еще 37141 человек, выздоровели 25453 пациента. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Всего с начала пандемии зафиксировано 8 168 305 случаев заражения COVID-19 в стране, 228 453 летальных исхода. Выздоровели за этот период 117 060 человек.

Среди регионов лидируют по числу заболевших Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Наименьшие показатели демонстрируют Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская и Еврейская автономная области.

Ранее стало известно, что в России с 30 октября по 7 ноября включительно вводятся нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом 20 октября на совещании с Правительством объявил Владимир Путин. Он также отметил, что заработная плата в этот период должна сохраняться, и поручил кабмину ввести меры поддержки малого бизнеса.

Президент добавил, что в случае осложнения ситуации нерабочие дни могут быть продлены. Кроме того, глава государства призвал регионы с наибольшими показателями заболеваемости и смертности объявить нерабочие дни с 23 октября.
Общество,Владимир Путин,
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