Пока вы спали: наступление в Донбассе и спасение США от беженцев

Фото: Reuters Reuters

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«Ближе к зиме»: на Украине предрекли наступление в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание готовиться к полномасштабной войне в Донбассе, наступление там может начаться «ближе к зиме». Об этом со ссылкой на источники в офисе президента сообщает «Свободная пресса».

Опрошенные изданием эксперты не исключили вероятность обострения ситуации в регионе, так как на Украине растет напряженность из-за энергетического кризиса и власти могут «попытаться снять внутренние противоречия» и отвлечь внимание население с помощью войны в Донбассе. При этом военкор «КП» Дмитрий Стешин отметил, что пока нет никаких разведданных о том, что ВСУ получили снаряжение и боеприпасы для наступления.

США ищут спасения от наплыва беженцев

Госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своей поездки в Чили, Эквадор и Колумбию обратил особое внимание на проблему беженцев, а иммиграционный кризис на южной границе США стал главной темой регионального совещания в Боготе, пишет «Независимая газета».

При этом, говоря о проблеме миграции, Блинкен воздержался от критики властей Колумбии за гибель не менее 50 демонстрантов во время масштабных весенних протестов против налоговой реформы.

Новая доктрина Союзного государства России и Белоруссии усилит интеграцию

Новая военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии должна стать ответом на усиление позиций НАТО в регионе и помочь интеграции армий двух стран. Об этом пишет «Свободная пресса».

Военные эксперты обратили внимание на то, что России необходимо решить вопрос с размещением военных баз на территории Белоруссии. Ожидается, что общая военная доктрина, которая станет своего рода идеологией российско-белорусского оборонного пространства, будет включать в себя и вопрос ведения гибридной войны.

Россияне бросились бронировать туры за рубеж

После объявление нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября туроператоры отметили резкий рост спроса на турпутевки в Турцию, на Мальдивы, в Египет и ОАЭ. В частности, бронирования поездок в Турцию за первые сутки после соответствующего указа президента выросли вдвое, пишут «Известия».

При этом из-за усиления антиковидных ограничений спрос на туры внутри России не только не растет, а наоборот, наблюдается отмена брони. Так, в отелях Казани уже 40% аннуляций на ноябрьские праздники, отмечают туроператоры.

Власти России и США нашли точку соприкосновения

Линия поведения США в отношении России стала менее конфликтной, как и риторика Москвы. Об этом заявил газете «Взгляд» американский политолог, профессор и декан кафедры госуправления Гарвардского университета Тимоти Колтон.