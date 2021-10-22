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В еще одном российском регионе объявили нерабочие дни

Lenta.ru
43 минуты назад

В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом объявили власти региона, сообщает РИА Новости.

В еще одном российском регионе объявили нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О решении рассказала заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян. Она пояснила журналистам, что власти Пермского края также намерены ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан с 30 октября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Геворгян уточнила, что переболевших коронавирусом граждан эти ограничения не коснуться.

В Нижегородской области на фоне неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Согласно указу губернатора региона Глеба Никитина, на период нерабочих дней многие организации в Нижегородской области приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются.

Общество,Мария Геворгян,Глеб Никитин,РИА Новости,
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