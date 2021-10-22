Проценко ответил недовольным новыми антиковидными ограничениями

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал в своём Telegram-канале реакцию пользователей соцсетей, недовольных тем, что во время выходной недели в Москве не будет развлекательных мероприятий и приостановят работу большинство магазинов. Он отметил, что чисто по-человечески понимает этих людей, но как врач принять их недовольства не может.

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Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? — возмутился медик.

По его словам, сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идёт «самая настоящая война», а врачи «пашут как двужильные». Проценко подчеркнул, что пандемия никуда не делась, а антипрививочники и «принципиальные борцы против элементарных мер безопасности» вносят существенный вклад в развитие эпидемиологической ситуации.

Врач считает, что без паузы сейчас нельзя. Он также предположил, что подобные «выходные» ещё будут повторяться, пока не будет наработан коллективный иммунитет, а также граждане не начнут уважительно относиться к окружающим и соблюдать меры профилактики заражения.