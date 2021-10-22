Россиянам могут показать ревакцинацию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россиянам могут показать ревакцинацию Владимира Путина от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это будет зависеть от мнения президента», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что ему неизвестно, изменилось ли мнение Путина о публичной вакцинации политиков. Президент называл такой подход несерьезным. Он отмечал, что «можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор».

«Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», - заключил Песков.

Летом Путин сообщил, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - рассказывал президент о выборе вакцины.

Позже в Кремле рассказали, что в дополнение к вакцинации президент принимает меры предосторожности. Перед встречами с ним люди проходят через «очень тщательное тестирование» или карантин (в зависимости от того, болели ли они COVID-19 недавно и контактировали ли с больными).

В сентябре президент на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин рассказал, что коронавирусом заразились несколько десятков человек из его окружения, но его самого болезнь не коснулась.