Россию назвали частью Европы

Россия - часть Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что речь главы государства Владимира Путина на экономическом форуме «Валдай» не отразится на отношениях со странами Запада.

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«Нет, никаким образом она (речь Владимира Путина - прим.ред.) не должна сказаться на отношениях с западными государствами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия руководствуется принципами консерватизма, так как это самая разумная линия поведения. При этом российский лидер подчеркнул необходимость построения социального государства и отметил, что действующая модель капитализма уже себя исчерпала. Он считает, что данная модель неэффективна и только ведет к усугублению социального неравенства.

Кроме этого, Путин раскритиковал ряд подходов Запада по разным вопросам. В том числе, он охарактеризовал как чудовищную ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может превратиться в девочку и наоборот, таким образом им в сущности навязывают якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют детей принимать решение, способное сломать им жизнь.

Ранее Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина. Это будет полностью зависеть от решения самого главы государства, отметил он.