В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.94
Войти в почту

Коллега задержанного за педофилию режиссера "Ералаша" рассказал про совместную работу

Газета.Ru
1 час назад

Коллега режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого Дмитрий рассказал про опыт работы с ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Коллега задержанного за педофилию режиссера "Ералаша" рассказал про совместную работу
Фото:  Илья Белостоцкий/Вконтакте Илья Белостоцкий/Вконтакте

По словам мужчины, он был удивлен, когда узнал про арест постановщика за педофилию. Дмитрий заявил, что в последний раз видел Белостоцкого в марте прошлого года.

«Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались — какая камера, какой компьютер. Жесть какая», — сказал мужчина.

Сейчас, по предварительным данным, расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним. Предположительно, Белостоцкий сейчас в СИЗО.

Актер Струков задержан за педофилию

В октябре прошлого года появились первые сообщения о «тяжелой болезни» режиссера, из-за которой он не выходил на связь – соответствующую информацию распространяли в соцсетях люди, «знакомые с ситуацией». Официальной информации касательно ситуации вокруг режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» пока нет.

Также сообщалось, что следствие предъявило обвинение в педофилии режиссеру «Ералаша».

Общество,Илья Белостоцкий,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители