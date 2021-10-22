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Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала ТАСС о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса.

Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре", - заявила Руженцова.

Она отметила, что остальные причины, по которым не рекомендуется прививаться, - временные. Люди, получившие медотвод, должны особенно тщательно соблюдать рекомендации, которые снижают вероятность заражения, добавила Руженцова. Кроме того, она посоветовала им поговорить с лечащим врачом насчет применения профилактических препаратов.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, чем вызвана высокая смертность от COVID-19.

Общество,Наука и техника,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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