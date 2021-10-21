Ещё два российских региона вводят QR-коды

Система QR-кодов для подтверждения вакцинации от коронавируса, наличия медотвода или перенесённого заболевания вводится в Марий Эл и Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службах региональных администраций. В Марий Эл ограничительные меры начнут действовать с 1 ноября, в Брянской области - с 15 ноября.

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С 15 ноября допуск посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) в следующие объекты будет осуществляться только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, либо справки о перенесенной коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста: объекты, в которых оказывается творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, демонстрации кинофильмов, в организации общественного питания, в торговые и торгово-развлекательные центры, - говорится в сообщении пресс-службы Брянской области.

Сертификаты также понадобятся посетителям спортивных мероприятий, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, бань, саун, бассейнов и фитнес-центров, а также постояльцам гостиниц, пансионатов, санаториев и баз отдыха.

В Марий Эл с 1 ноября без предъявления QR-кода нельзя будет посетить торговые центры, салоны красоты, музеи, клубы, спортзалы и другие общественные места.

С 30 октября QR- коды вводятся и в Челябинской области. Они понадобятся при посещении торговых центров и ТРК, пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях и баз отдыха. Ограничения кoснутся также салонов красоты, бань, фитнес-центров и других сфер услуг.