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В России предложили запретить сериал «Игра в кальмара»

Елена Прошина
1 час назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил заблокировать в России южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix и привлекать к уголовной ответственности за его трансляцию, сообщает «АГН».

В России предложили запретить сериал «Игра в кальмара»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент, по словам депутата, на кинокартину заказали экспертизу.

«Если она докажет, что сериал деструктивный, то необходимо заблокировать его и привлечь к ответственности тех, кто его показывает», — приводятся в материале слова Милонова в качестве ответа на сообщения организации «Лига безопасного интернета» о получении жалоб от родителей детей и подростов на «Игру в кальмара».

Маркировка «18+» не является помехой для детей, потому что они все равно смогут обойти ее и посмотреть сериал, отметил депутат.

«Конечно, кто-то через torrent скачает, но это уже не будет иметь такого массового распространения», — добавил Милонов.

Ранее тревогу насчет «Игры в кальмара» также забил заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов. По его мнению, сцены из сериала, демонстрирующие насилие и жестокость, могут исказить картину мира детей и травмировать их незрелую психику.

Общество,Виталий Милонов,Михаил Иванов,Netflix,Госдума,
18+
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