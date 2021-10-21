В России предложили запретить сериал «Игра в кальмара»

«Если она докажет, что сериал деструктивный, то необходимо заблокировать его и привлечь к ответственности тех, кто его показывает», — приводятся в материале слова Милонова в качестве ответа на сообщения организации «Лига безопасного интернета» о получении жалоб от родителей детей и подростов на «Игру в кальмара».