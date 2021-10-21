В России предложили запретить сериал «Игра в кальмара»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил заблокировать в России южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix и привлекать к уголовной ответственности за его трансляцию, сообщает «АГН».
На данный момент, по словам депутата, на кинокартину заказали экспертизу.
«Если она докажет, что сериал деструктивный, то необходимо заблокировать его и привлечь к ответственности тех, кто его показывает», — приводятся в материале слова Милонова в качестве ответа на сообщения организации «Лига безопасного интернета» о получении жалоб от родителей детей и подростов на «Игру в кальмара».
Маркировка «18+» не является помехой для детей, потому что они все равно смогут обойти ее и посмотреть сериал, отметил депутат.
«Конечно, кто-то через torrent скачает, но это уже не будет иметь такого массового распространения», — добавил Милонов.
Ранее тревогу насчет «Игры в кальмара» также забил заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов. По его мнению, сцены из сериала, демонстрирующие насилие и жестокость, могут исказить картину мира детей и травмировать их незрелую психику.