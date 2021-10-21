Путин ответил на вопрос Муратова о законе об иноагентах

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» пообещал главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут проанализированы, пишет ТАСС.
По словам президента, злоупотреблений здесь быть не должно.
Президент подчеркнул, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, и это будет сделано, пишет РИА Новости.
«Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента, депутатам в Госдуму, чтобы возвращали, совершенствовали этот инструмент, и ни в коем случае не злоупотребляли им», - сказал президент.
Путин также отметил, что закон об иноагентах не запрещает иметь собственное мнение по какому-либо вопросу, пишет RT.
«Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», — подчеркнул Путин.
По его словам, закон позволяет российскому обществу знать, что «человек формулирует такую-то позицию, так он относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы».
Он также пообещал, что включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить «ковровым» образом.
В Сочи 18-21 октября проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».