Путин ответил на вопрос Муратова о законе об иноагентах

«Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента, депутатам в Госдуму, чтобы возвращали, совершенствовали этот инструмент, и ни в коем случае не злоупотребляли им», - сказал президент.