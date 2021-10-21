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В Крыму заявили о готовности продлить нерабочие дни

Елена Прошина
32 минуты назад

Нерабочие дни в Республике Крым могут продлить в случае ухудшения эпидобстановки, пишет Телеграм-канал «Крым 24» со ссылкой на начальника отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Викторию Воронову.

В Крыму заявили о готовности продлить нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом.

«Президентом в этом указе даны полномочия руководителям субъектов РФ в дополнение устанавливать нерабочие дни, исходя из ситуации. В настоящий момент принятые на территории Республики Крым меры полностью отвечают эпидобстановке. В случае необходимости такое решение может быть принято», - сказала Воронова.

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков в свою очередь сообщил РИА Новости, что дополнительных нерабочих дней в Крыму пока вводить не планируется, однако все будет зависеть от дальнейшего развития эпидситуации.

Крючков уточнил, что при росте числа заболевших возможно введение дополнительных ограничений и требований, в том числе для приезжающих из других регионов.

Накануне в Крыму были введены дополнительные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, введены QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы. Кроме того, люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Общество,Олег Крючков,Виктория Воронова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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