«Не жду ничего позитивного»: доктор Мясников о введении нерабочих дней

Введение нерабочих дней не поможет остановить пандемию COVID-19 в России. В Европе локдауны длились полтора года, но это не изменило ситуацию, рассказал в беседе с URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

«Скажу честно, я не жду ничего позитивного от этого, потому что это все уже много раз проходили в других странах. В Европе полтора года маски не снимали, локдауны не проходили, в Мельбурне локдаун был 200 дней подряд и чего? Почему это там ничего не меняет, а у нас изменит. У нас один путь — вакцинация, — другого нет, остальное имитация деятельности», — объяснил Александр Мясников.

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По мнению спикера, россияне заслужили все происходящее, потому что отказываются вакцинироваться.

«Локдауны, каникулы — мы заслужили все эти перерывы и прочее, потому что мы не вакцинируемся, смертность растет, а что делать, просто ничего? И даже сегодня ты можешь вакцинироваться или не вакцинироваться, ты ничего изменить не можешь, ты можешь что-то изменить на март месяц, когда будет новая мутация. Нужно было либо летом вакцинироваться 80%, либо уже не чирикать», — пояснил свою позицию Мясников.

По указу президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. На совещании с членами правительства президент допустил продление ограничительных мер в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы вакцинации, поддержки бизнеса и недопустимости приукрашивания коронавирусной статистики в регионах. Главное по итогам совещания — в подборке «Газеты.Ru».

Сроки каникул

В России официально объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с наиболее сложной ситуацией ограничительные меры могут быть введены уже с 23 октября. При необходимости их действие может быть продлено после 7 ноября.

Почему сейчас

Критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России занят на 86,6%.

Что президент советует россиянам

Путин призвал россиян активно прививаться от коронавируса, отметив надежность российских вакцин. По его словам, есть два варианта — переболеть или привиться, и лучше сделать прививку, чем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий.

Бонусы для вакцинированных

Президент поддержал идею предоставления двух выходных дней работникам после вакцинации. Регионам поручено увеличить объемы тестирования на коронавирус и темпы вакцинации от COVID-19. Минздрав должен оказать кадровую поддержку субъектам РФ со сложной эпидемиологической ситуацией.

Поддержка бизнеса

Правительству поручено реализовать меры поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Малым и средним предпринимателям могут выплатить гранты в размере одного МРОТ на каждого работника. Также обсуждается возобновление льготного кредитования бизнеса под 3% годовых при сохранении численности работников. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, бизнес будет терять по 4 млрд рублей в сутки во время нерабочих дней.

О фальсификации статистики

Путин призвал глав регионов отказаться от занижения и приукрашивания статистки заболеваемости коронавирусом.

«В регионах нельзя занижать, приукрашивать картину — в сегодняшней ситуации это опасно», — сказал Путин.

Что будет с ценами

Президент потребовал от правительства представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие. Кроме того, президент поручил представить комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале нерабочей недели. Она вводится с 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте столичной мэрии. Из-за распространения COVID-19 в столице на это время закрываются все предприятия, не оказывающие услуги первой необходимости. Ситуация с коронавирусом в городе развивается по худшему сценарию, сообщил градоначальник.

Согласно документу, с 28 октября в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится.

Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

В детсадах и школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Локдаун также коснётся и организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников в детских садах будет организована работа дежурных групп. Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут проводить занятия в дистанционном режиме.

С 28 октября в Москве вводится контроль QR-кодов о вакцинации или иммунитете от коронавируса при посещении музеев и театров, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий. С 8 ноября QR-код придётся предъявлять на мероприятиях с участием более 500 человек.

Подмосковье вслед за Москвой уже объявило о введении аналогичных ограничений на тот же срок.

Власти Москвы в нерабочую неделю усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в торговых центрах и заведениях общепита как очно, так и через соцсети и камеры видеофиксации. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

«Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях», — заявил Немерюк.

Мировая практика показывает, что одна неделя — недостаточный срок, чтобы серьезно отразиться на картине заболеваемости, заметил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. По его словам, эффективность данной меры может быть достигнута только при условии ответственного подхода самих граждан: ношения масок и перчаток и минимизации социальных контактов.

Картина заболеваемости на сегодняшний день очень похожа на ситуацию, с которой столкнулись москвичи зимой прошлого года, но тогда, по словам Крючкова, властям удалось оттянуть введение ограничительных мер до новогодних праздников.

«Именно благодаря им получился такой псевдолокдаун без ущерба для экономики, — объяснил иммунолог. — Но в текущей ситуации до праздников еще далеко, потому меры решили не откладывать. Тем не менее, мировая практика показывает, что эффективный локдаун длится три-четыре недели, так что, думаю, в нашем случае его тоже продлят, как минимум, на неделю».

Текущие ограничительные меры Крючков назвал «попыткой повторить локдаун весны 2020-го года». По его словам, данная мера будет оправдана, но только если граждане тоже ответственно подойдут к соблюдению противоковидных мер: снова начнут носить маски, ограничат перемещения на общественном транспорте.

«Да, для экономики все это может быть довольно болезненно. Но я это поддерживаю. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда нужно выбирать между плохим и очень плохим, потому при прочих равных локдаун — единственное логичное решение. Скоро появятся официальные данные о смертности, которые покажут, что с мая прошлого года избыточная смертность составила порядка 707 тысяч человек. Это рекордно. Говорят, что у нас равная избыточная смертность с США, но там и людей в два раза больше», — заметил Крючков.

Новый локдаун в Москве и Подмосковье на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19 является вынужденной мерой, рассказал NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что объявленные недавно нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, так как россияне, как только узнали о «каникулах», «сразу же скупили билеты на самолёты и забронировали огромное количество отелей для отдыха».

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Мера вынужденная. Если бы граждане осознали, что в выходные лучше остаться дома, не посещать общественные места и использовать их для прерывания цепочки передачи COVID-19, то было бы всё нормально. Но, к сожалению, как только объявили нерабочие дни, сразу же скупили билеты на самолёты и забронировали огромное количество отелей. Стало понятно, что никто сидеть дома не собирается, и обратного ответа со стороны нашего общества нет и не будет, — подчеркнул медик.

Тимаков также усомнился в эффективности обязательной вакцинации, кроме случаев, когда у человека медицинские противопоказания. Эксперт напомнил, что граждане начнут пытаться купить сертификаты о получении прививки.

Обязательная вакцинация — двоякий вопрос. Слишком у нас менталитет в стране такой, что обязательная вакцинация может не пойти, — считает врач-инфекционист.

Предприятия могут выпустить внутренний указ о непрекращении трудовой деятельности в период с 30 октября по 7 ноября. Что делать несогласным с такой позицией сотрудникам, рассказываем в материале «Слово и Дело».

С 30 октября по 7 ноября по всей России вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам, такой указ подписал президент Владимир Путин. В прошлом году из-за санитарно-эпидемиологической обстановки нерабочие дни были введены в мае.

По примеру прошлого года, указ не распространяется на непрерывно действующие производства, кроме того, некоторые компании имеют право выпустить внутренний указ, согласно которому сотрудники не уходят на выходные. Однако в случае, если работники не согласны продолжать работу в эти дни, организация не может их заставить. Об этом в комментарии изданию «Слово и Дело» рассказал юрист Юрий Капштык.

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«Дело в том, что понятие "нерабочие дни" в Трудовом кодексе РФ пока не закреплено. Они приравниваются либо к выходным, либо к праздничным дням. Поэтому если официально, на государственном уровне эти дни объявлены нерабочими, должен быть приказ на выход работников, которые по производственной необходимости не могут не присутствовать на производстве. Этот приказ доводится до сведения каждого сотрудника, но его можно вызвать в эти дни на работу только с его согласия».

Выход на работу в праздничные или выходные дни обыкновенно оплачивается в соответствии с трудовым кодексом в двойном размере, однако в случае с нерабочими днями — понятием, не закрепленным законом — работодатели обсуждают размер оплаты труда с работниками.

«Объявляя о новых рабочих днях, было заявлено, что из государственного бюджета выплатят компенсации работодателям в виде субсидий и дешевых кредитов для того, чтобы само производство не пострадало», — объясняет Юрий Капштык. — «Плюс ко всему, принимается во внимание введение в отдельных регионах карантинных мер, запрещающих массовые мероприятия. Поэтому возможен перевод на удаленную или дистанционную работу по согласованию работодателя и работника».

Таким образом, у россиян есть три варианта в случае, если организация принимает решение работать с 30 октября по 7 ноября:

Отказаться работать в эти дни;

Работать в удаленном формате;

Продолжить работать в штатном режиме.

По словам юриста, работодатель должен и руководствоваться постановлением правительства, и соблюдать требования трудового кодекса, не допуская нарушения прав работника.

Есть ли особые условия для родителей маленьких детей

В прошлом году в период нерабочих дней детские сады работали в сокращенном режиме, большинство групп было распущено, учреждения принимали только тех детей, чьи родители приносили справки с работы о том, что им не были предоставлены выходные. Могут ли организации учесть это обстоятельство и перевести сотрудников с маленькими детьми на удаленку, или вовсе обойтись без их присутствия восемь дней?

«Постановление правительства как в прошлом году, так и сейчас, имеет свои указания для предприятий непрерывного цикла. Если такое предприятие является крупным, градообразующим — как правило, у них есть свои ведомственные детские сады», — рассуждает Юрий Капштык. — «Я думаю, что этот вопрос они учтут и самостоятельно примут меры, чтобы обеспечить сотруднику все условия для нахождения на рабочем месте».

В случае необходимости сотрудники также могут согласовать с работодателем выплату компенсации за наем няни или другого сотрудника для ухода и присмотром за детьми, подчеркивает юрист.