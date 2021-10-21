Россияне поддержали обязательную вакцинацию

Большинство россиян поддерживают обязательную вакцинацию и допуск в общественные места при наличии QR-кодов. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

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Согласно опросу, 64% россиян поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций. 55% высказались положительно о требованиях по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций. Кроме того, 56% респондентов поддерживают ввод системы QR-кодов для допуска граждан на массовые мероприятия и в общественные места.

Также россияне рассказали, как отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации. 72% респондентов высказались в поддержку предоставления работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины.

68% граждан понравилась идея об обязательной вакцинации работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры. 64% опрошенных положительно отнеслись к возможному нововведению, согласно которому авиабилеты в другие регионы РФ и за границу можно будет купить только по QR-коду.