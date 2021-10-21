В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.13
Войти в почту

Россияне поддержали обязательную вакцинацию

Вероника Полынина
1 час назад

Большинство россиян поддерживают обязательную вакцинацию и допуск в общественные места при наличии QR-кодов. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

Россияне поддержали обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опросу, 64% россиян поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций. 55% высказались положительно о требованиях по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций. Кроме того, 56% респондентов поддерживают ввод системы QR-кодов для допуска граждан на массовые мероприятия и в общественные места.

Также россияне рассказали, как отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации. 72% респондентов высказались в поддержку предоставления работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины.

68% граждан понравилась идея об обязательной вакцинации работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры. 64% опрошенных положительно отнеслись к возможному нововведению, согласно которому авиабилеты в другие регионы РФ и за границу можно будет купить только по QR-коду.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 36 339 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 1 036 летальных исходов.

Общество,ВЦИОМ,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители