Мясников объяснил, почему введение нерабочих дней не поможет России

Введение локдаунов и нерабочих дней не поможет остановить пандемию COVID-19 в России. В Европе локдауны длились полтора года, но это не изменило ситуацию, рассказал в беседе с URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.
«Скажу честно, я не жду ничего позитивного от этого, потому что это все уже много раз проходили в других странах. В Европе полтора года маски не снимали, локдауны не проходили, в Мельбурне, локдаун был 200 дней подряд и чего? Почему это там ничего не меняет, а у нас изменит. У нас один путь — вакцинация, — другого нет, остальное имитация деятельности», — объяснил Александр Мясников.
По мнению спикера, россияне заслужили все происходящее, потому что отказываются вакцинироваться.
«Локдауны, каникулы — мы заслужили все эти перерывы и прочее, потому что мы не вакцинируемся, смертность растет, а что делать, просто ничего? И даже сегодня ты можешь вакцинироваться или не вакцинироваться, ты ничего изменить не можешь, ты можешь что-то изменить на март месяц, когда будет новая мутация. Нужно было либо летом вакцинироваться 80%, либо уже не чирикать», — пояснил свою позицию Мясников.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в столице досрочно, с 28 октября.