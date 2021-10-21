Мясников объяснил, почему введение нерабочих дней не поможет России

«Скажу честно, я не жду ничего позитивного от этого, потому что это все уже много раз проходили в других странах. В Европе полтора года маски не снимали, локдауны не проходили, в Мельбурне, локдаун был 200 дней подряд и чего? Почему это там ничего не меняет, а у нас изменит. У нас один путь — вакцинация, — другого нет, остальное имитация деятельности», — объяснил Александр Мясников.