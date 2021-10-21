Главу ПФР призвали уволиться

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима уйти в отставку. Как сообщает РИА Новости, депутат оказался недоволен тем, что выступая в Госдуме, Кигим не ответил ни на один из вопросов парламентариев.
«У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», – сказал парламентарий.
Совет «подуспокоится» связан с аналогичной рекомендацией Кигима депутатам «Справедливой России – За правду» по поводу их вопросов к работе фонда.
Политик отметил, что в ходе заседания Госдумы, на котором выступал глава ПФР, депутаты всех фракций, по сути, не получили ответов ни на один из заданных вопросов. По мнению Миронова, Кигим «либо издевается, либо не владеет ситуацией».
Ранее критика в сторону Кигима прозвучала от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он поинтересовался, откуда у фонда есть лишние средства на постройку «дворцов» и испытывают ли его сотрудники трудности с размещением.