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Главу ПФР призвали уволиться

Елена Прошина
1 час назад

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима уйти в отставку. Как сообщает РИА Новости, депутат оказался недоволен тем, что выступая в Госдуме, Кигим не ответил ни на один из вопросов парламентариев.

Главу ПФР призвали уволиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», – сказал парламентарий.

Совет «подуспокоится» связан с аналогичной рекомендацией Кигима депутатам «Справедливой России – За правду» по поводу их вопросов к работе фонда.

Политик отметил, что в ходе заседания Госдумы, на котором выступал глава ПФР, депутаты всех фракций, по сути, не получили ответов ни на один из заданных вопросов. По мнению Миронова, Кигим «либо издевается, либо не владеет ситуацией».

Ранее критика в сторону Кигима прозвучала от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он поинтересовался, откуда у фонда есть лишние средства на постройку «дворцов» и испытывают ли его сотрудники трудности с размещением.

Общество,Андрей Кигим,Сергей Миронов,Вячеслав Володин,Справедливая Россия,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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