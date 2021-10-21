Главу ПФР призвали уволиться

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«У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», – сказал парламентарий.

Совет «подуспокоится» связан с аналогичной рекомендацией Кигима депутатам «Справедливой России – За правду» по поводу их вопросов к работе фонда.

Политик отметил, что в ходе заседания Госдумы, на котором выступал глава ПФР, депутаты всех фракций, по сути, не получили ответов ни на один из заданных вопросов. По мнению Миронова, Кигим «либо издевается, либо не владеет ситуацией».