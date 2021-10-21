В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID

Штамм AY.4.2 больше всего распространен в Британии. Но впервые он был выявлен на территории Израиля. Ранее сообщалось, что появление нового варианта коронавирусной инфекции было зафиксировано в Соединенных Штатах. В настоящее время отсутствуют данные, что вакцины и препараты от COVID обладают малой эффективностью в отношении этого варианта «дельты».