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В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса

Анна Безрукова
1 час назад

Пандемия коронвирусной инфекции будет длится большую часть следующего года. Этим мнением поделился советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.

В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пандемия вполне может длится в течение значительной части 2022 года. Эта пандемия будет идти на год дольше, чем ей следовало бы», — цитирует его BBC.

Отмечается также, что это обусловлено дефицитом вакцин в ряде государств. Так, в большинстве стран вакцинировано примерно 40% населения. При этом в Африке — только 5% населения.

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Ранее появились данные, что в России обнаружен новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Вирус AY.4.2 выявлен в России. Вероятно его широкое распространение, а значит, и рост заболеваемости», — сказал Хафизов в комментарии РИА «Новости».

В результате, штамм может стать дополнительным фактором к росту числа заражений COVID-19 в стране. По словам Хафизова, единственный способ не заболеть — это вакцинация.

Штамм AY.4.2 больше всего распространен в Британии. Но впервые он был выявлен на территории Израиля. Ранее сообщалось, что появление нового варианта коронавирусной инфекции было зафиксировано в Соединенных Штатах. В настоящее время отсутствуют данные, что вакцины и препараты от COVID обладают малой эффективностью в отношении этого варианта «дельты».
Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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