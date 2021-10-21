В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID

Пандемия коронвирусной инфекции будет длится большую часть следующего года. Этим мнением поделился советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.
«Пандемия вполне может длится в течение значительной части 2022 года. Эта пандемия будет идти на год дольше, чем ей следовало бы», — цитирует его BBC.
Отмечается также, что это обусловлено дефицитом вакцин в ряде государств. Так, в большинстве стран вакцинировано примерно 40% населения. При этом в Африке — только 5% населения.
Ранее появились данные, что в России обнаружен новый вариант коронавируса «дельта» AY.4.2. Об этом рассказал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Вирус AY.4.2 выявлен в России. Вероятно его широкое распространение, а значит, и рост заболеваемости», — сказал Хафизов в комментарии РИА «Новости».
В результате, штамм может стать дополнительным фактором к росту числа заражений COVID-19 в стране. По словам Хафизова, единственный способ не заболеть — это вакцинация.