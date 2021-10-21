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В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

RT на русскомиещё 3
53 минуты назад

В Подмосковье вакцинацию от гриппа сделали 1,5 млн человек, в том числе 370 тыс. детей.

В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа
Фото:  Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

«Вакцинацию от гриппа прошли уже 1,5 млн человек», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что среди них — более 370 тыс. детей.

Стригункова напомнила, что вакцинация остаётся наиболее надёжный способом защитить от заболевания себя и близких.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Общество,Светлана Стригункова,Николай Крючков,
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