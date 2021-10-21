В Московской области 1,5 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

В Подмосковье вакцинацию от гриппа сделали 1,5 млн человек, в том числе 370 тыс. детей.
«Вакцинацию от гриппа прошли уже 1,5 млн человек», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Отмечается, что среди них — более 370 тыс. детей.
Стригункова напомнила, что вакцинация остаётся наиболее надёжный способом защитить от заболевания себя и близких.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.