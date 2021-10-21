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Подмосковные МФЦ и ЗАГСы переводят на удаленку

Российская Газета
1 час назад

Многофункциональные центры, ЗАГСы и миграционные центры Московской области переводятся на удаленный режим работы с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.

Подмосковные МФЦ и ЗАГСы переводят на удаленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 28 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСах", - говорится в сообщении.

Отметим, что электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.

Общество,Правительство московской области,
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