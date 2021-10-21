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Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни как отпуск

Елена Прошина
5 минут назад

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян не использовать нерабочие дни как отпуск. Как сообщает ТАСС, в таком случае нерабочие дни в ноябре позволят разорвать цепочку распространения коронавируса в РФ и снизят темпы заболеваемости.

Матвиенко назвала способ остановить пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Матвиенко, россиянам стоит по возможности оставаться дома и улучшения ситуации с COVID-19 не произойдет, если граждане будут пренебрегать рекомендациями властей. При этом председатель в очередной раз подчеркнула, что вероятности введения общероссийского локдауна нет, поскольку такая мера нецелесообразна.

Также Матвиенко высказалась против принудительной вакцинации от коронавируса. По её словам, такая мера неэффективна – лучше активнее пропагандировать прививку среди населения.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. При этом, главы регионов могут начать ввести выходные до этого срока или продлить их.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил о досрочном начале нерабочей недели — с 28 октября. Аналогичные меры введены в Подмосковье.

Общество,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,РИА Новости,
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