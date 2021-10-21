Матвиенко назвала способ остановить пандемию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян не использовать нерабочие дни как отпуск. Как сообщает ТАСС, в таком случае нерабочие дни в ноябре позволят разорвать цепочку распространения коронавируса в РФ и снизят темпы заболеваемости.

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Как отметила Матвиенко, россиянам стоит по возможности оставаться дома и улучшения ситуации с COVID-19 не произойдет, если граждане будут пренебрегать рекомендациями властей. При этом председатель в очередной раз подчеркнула, что вероятности введения общероссийского локдауна нет, поскольку такая мера нецелесообразна.

Также Матвиенко высказалась против принудительной вакцинации от коронавируса. По её словам, такая мера неэффективна – лучше активнее пропагандировать прививку среди населения.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. При этом, главы регионов могут начать ввести выходные до этого срока или продлить их.