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Горячую линую для жалоб на COVID-тестирование запустили в России

Анна Безрукова
24 минуты назад

В России начала работу горячая линия по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию. Обратившись на нее, можно будет узнать о сроках выполнения и выдаче результатов исследования, а также оставить жалобу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Горячую линую для жалоб на COVID-тестирование запустили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Получит консультацию можно, позвонив на номер: 8 800 555 49 43.

"С 21 октября 2021 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует всероссийскую тематическую горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор уменьшил сроки выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов со времени поступления материала в лабораторию.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы тестирования на COVID-19. Об этом стало известно в процессе совещания с правительством РФ, передавало РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в России при высоком уровне распространения ковида темпы вакцинации сохраняются на невысоком уровне.

Кроме этого, президент призвал к расширению объемов тестирования на коронавирус. Он предостерег руководителей регионов от приукрашивания статистических данных, так как это является опасным и безответственным.

Также на совещании Путин подчеркнул важность ситуации с выдачей больничных листов родным заразившихся коронавирусом. Он попросил Минздрав лично ее проконтролировать.

Общество,Владимир Путин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Правительство РФ,РИА Новости,
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