Собянин заявил об исторических пиках заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по худшему сценарию и ближайшие дни в Москве можно ожидать рекордной заболеваемости. Об этом в своем личном блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Столичный градоначальник напомнил, что ранее президент России на фоне роста заболеваемости коронавирусом принял решение об объявлении нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», - констатировал Сергей Собянин.

Он отметил, что для того, чтобы «разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания» было принято решение объявить нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе будет приостановлена работа всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Приостановка работы также коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку.

После завершения нерабочих дней, с 8 ноября, для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и для горожан с хроническими заболеваниями будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Этот запрет не коснется тех, кто переболел коронавирусом или сделал прививку.

«Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида. Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами. Таким «жаропонижающим» в нынешней ситуации и будут нерабочие дни», - заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин призвал жителей города в нерабочие дни «почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче».