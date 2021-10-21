«Быстрое развитие симптомов»: что известно о новом штамме COVID

Новый штамм коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. Также у нового подвида быстрее проявляются симптомы, отмечают эксперты.

"Буквально вчера в Российской Федерации <…> появилась линия AY.4.2 [мутация дельта-штамма коронавируса] <…>, и по первым оценочным суждениям ученых, которые впервые столкнулись с этим возбудителем, он еще более заразителен по сравнению с той "дельтой", которая в настоящий момент циркулирует в РФ. Предполагается, что на 15% более заразителен, то есть, в настоящий момент мы подойдем к черте, что один человек будет заражать до девяти человек", - сказал в четверг в эфире телеканала "Доктор" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО, профессор, доктор медицинских наук Андрей Малявин отметил, что новая мутация более контагиозна и имеет быстрое развитие симптоматики.

"Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть", - сказал специалист.

Единичные случаи варианта AY.4.2 штамма коронавируса «дельта» выявили в России, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот вариант – одна из многочисленных мутаций индийского штамма, и она скорее всего на 10% более заразна. В ведомстве полагают, что разновидность AY.4.2 может спровоцировать дополнительный рост заболеваемости.

Новый виток пандемии COVID-19 в мире и России может вызвать разновидность штамма коронавируса «дельта» под кодовым обозначением AY.4.2. Об этом со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова сообщает РИА «Новости».

«В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — отметил ученый.

По его словам, AY.4.2 вполне может являться на 10% более заразным, чем оригинальная «дельта». Это показывает опыт зарубежных исследователей. Однако наверняка сказать, насколько AY.4.2 заразнее и опаснее других версий коронавируса, пока сложно.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — отметил Хафизов.

Помочь в борьбе с AY.4.2 может одна лишь вакцинация – особенно среди людей, до сих пор не переболевших коронавирусной инфекцией. Российские вакцины достаточно эффективны и против этой разновидности индийского штамма. Отличия AY.4.2 все же не настолько значительны, чтобы изменилась способность коронавируса связываться с антителами.

«Если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — добавил Камиль Хафизов.

Сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», впервые найденного в Индии. Но ни одна из них не стала более конкурентоспособной из-за изменения каких-то свойств, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вариант AY.4.2, безусловно, заслуживает пристального внимания. Если 8-10% случаев заболевания COVID-19 в Англии связано с этим вариантом, значит, он имеет потенциал к дальнейшему распространению.



Если даже он в самом деле на 10-15% более заразен, чем исходный штамм «дельта», то это небольшой прирост. Для сравнения, штамм «дельта» на 100% (в два раза) более заразен в сравнении с «нулевым» уханьским штаммом», — сказал он.

Четвертая волна в России

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров сообщил, что уже к 10 ноября ежедневное количество зафиксированных случаев заражения в России будет колебаться в диапазоне от 26,8 до 35,8 тыс. человек.

Группа ученых под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее прогнозировать распространение COVID-19 на срок до месяца.

Текущий всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ, который иногда называют четвертой волной COVID-19, может пойти на спад к январю. Об этом изданию URA.RU рассказали профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — сказал Чепурнов.

По словам вирусолога Волчкова, разница между прошлогодним и нынешним всплеском заболеваемости COVID-19 состоит в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса.

Случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 в России, который является подвидом штамма "дельта", связаны с размножением этого вируса и неточного копирования геномов. Об этом РТ рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

"Сейчас доминирует штамм "дельта". Что касается нового вида, подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности", - отметил он.

Также, по словам эксперта, ситуацию с распространением коронавируса может исправить ускорение темпов вакцинации, а также ношение масок и соблюдение дистанции.

Новый штамм коронавируса AY.4.2 может начать вытеснять старый вариант «дельта», но это произойдет не сразу, а постепенно. Об этом в четверг, 21 октября, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила все остальное, — рассказал эпидемиолог.

Эксперт также отметил, что новый штамм может поднять уровень заболеваемости, как это произошло с вариантом «дельта». Чтобы этого избежать, необходимо вакцинироваться, считает Хафизов. Особенно тем, кто еще не переболел COVID-19.

По его словам, штамм AY.4.2, как утверждают зарубежные исследователи, на десять процентов заразнее, чем известная «дельта», передает РИА Новости.

Пульманолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе со «Звездой» оценил риски нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2. По мнению специалиста, постепенно человеческий организм адаптируется к нему, и тогда этот вариант перестанет быть более заразным.

«Это естественный биологический процесс, так что пугаться не следует. Он новый, он и более заразный. К тому, что было раньше, люди уже как-то адаптировались, привыкли. Теперь новая зараза идет. Адаптируемся ко всему. Не волнуйтесь... Это новый возбудитель с новыми свойствами. Люди привыкнут к нему, он не будет таким заразным, таким убийственным», - сказал специалист.

По словам Карабиненко, то, насколько тяжело будет протекать болезнь с новой мутацией, зависит от того, какой иммунитет у конкретного пациента, как организм сопротивляется инфекции.

Кроме того, специалист призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, это единственный способ преодолеть пандемию.

Житель Твери, вероятно, может оказаться первым в России переносчиком нового варианта коронавирусной инфекции из Британии. Об этом сообщил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити, США, Дмитрий Прусс в своем Facebook-аккаунте со ссылкой на сведения базы GISAID, загруженные лабораторией Роспотребндзора.

Согласно опубликованным данным, в России предполагаемым носителем коронавируса AY.4.2 называют 69-летнего мужчину, проживающего в Твери. Среди симптомов у него выявлены кашель и повышение температуры. Отмечается, что образец вируса у инфицированного взяли 23 сентября. Однако точно прочесть и установить штамм пока не удалось.

«Четверть генома вообще не удалось прочесть, и самых характерных мутаций AY.4.2 тоже не видно», — отметил Прусс, добавив, что поэтому данный случай ставится под вопрос.

По словам ученого-генетика, со штаммом AY.4.2 есть свои трудности.

«Этот подтип не всегда выявляется обычным набором реагентов. Если образец свежий, нагрузка вирусная высокая, он виден хорошо. А когда вируса мало, по техническим причинам его можно и не заметить», — пояснил Прусс в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что в связи с этим истинный масштаб распространения новой вариации вируса точно не известен.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новая версия коронавируса под названием AY.4.2. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, пока нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, чем «дельта»-штамм COVID-19. Он также отметил, что тем не менее в Великобритании должны быть готовы к появлению версии, которая может оказаться опаснее всех предыдущих.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.