В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику... Никакого дистанта в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями», - сообщили в ведомстве.