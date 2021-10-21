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В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

ТК «Звезда»иещё 20
53 минуты назад

В школах России планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства просвещения РФ.

В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику... Никакого дистанта в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что у большинства российских школьников, которые проходят обучение по четвертной системе, каникулярные дни попадают на нерабочие дни, так как заканчивается первая четверть. Однако в некоторых школах дети учатся по модульной системе.

«В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Глава государства на совещании с членами правительства РФ соответствующую инициативу поддержал.

Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Правительство РФ,
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