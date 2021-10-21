В РФ побит антирекорд по смертности от COVID

В России за сутки коронавирус подтвержден у 36 339 человек в 85 регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

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20 октября в России был зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей среди больных коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек, также было лабораторно подтверждено 34 073 новых случая заражения COVID-19.

За последние двадцать четыре часа число умерших от последствий коронавируса увеличилось на 1 036 человек. За все время пандемии в России было зафиксировано 227 389 летальных исходов.

За последние сутки также было выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по числу зараженных остаются Москва (+7897 человек за сутки), Санкт-Петербург (+3280) и Московская область (+2318), отметили в оперативном штабе.

Меньше всего случаев коронавируса за последние сутки было выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах (+18) и Магаданской области (+24).