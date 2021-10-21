В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.29
Войти в почту

В России побиты антирекорды по числу заражений и смертей от COVID-19

Алиса Селезнёва
54 минуты назад

В России за сутки коронавирус подтвержден у 36 339 человек в 85 регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб.

В РФ побит антирекорд по смертности от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 октября в России был зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей среди больных коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек, также было лабораторно подтверждено 34 073 новых случая заражения COVID-19.

За последние двадцать четыре часа число умерших от последствий коронавируса увеличилось на 1 036 человек. За все время пандемии в России было зафиксировано 227 389 летальных исходов.

За последние сутки также было выявлено 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Лидерами по числу зараженных остаются Москва (+7897 человек за сутки), Санкт-Петербург (+3280) и Московская область (+2318), отметили в оперативном штабе.

Меньше всего случаев коронавируса за последние сутки было выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах (+18) и Магаданской области (+24).

Накануне из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. Также глава государства потребовал не искажать статистику по заболевшим в регионах и не допустить в России ситуации, как в европейских странах, где больных по несколько суток держали на ИВЛ в «скорых».

Общество,Владимир Путин,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители