Как добиться удаленки: советы юристов

Юрист Василий Куницын рассказал о ставшем прецедентным решении суда: уволенному за уход на удаленку менеджеру удалось восстановиться на работе. Как рассказало Life, благодаря этому вердикту россияне смогут добиваться удаленки.

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Житель Челябинской области по имени Дмитрий несколько лет назад устроился на работу менеджером по продажам. Во время первой волны коронавируса он подал в отдел кадров заявление с просьбой перевести его на удаленную работу. В своем заявлении Дмитрий указал, что находится в группе риска, и отметил, что работодатель не соблюдает распоряжения властей: не обеспечивает сотрудников антисептиками, не контролирует температуру на входе в здание и не проводит качественную уборку.

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Компания отказалась перевести Дмитрия на удаленку и он заявил, что будет работать из дома без согласия руководства, так как внимательно относится к своему здоровью. После этого директор отобрал у него корпоративную сим-карту, на следующий день вручил уведомление об отсутствии на рабочем месте и посоветовал уволиться по собственному желанию. В ответ Дмитрий написал еще одно заявление о переводе на удаленку и ушел домой, где узнал, что директор изменил его пароль от корпоративной почти. Через несколько дней его уволили по статье за прогулы.

Дмитрий обратился в Седьмой кассационной суд общей юрисдикции и в итоге инстанция отменила приказ о его увольнении. Суд установил, что сотрудник вправе отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его здоровью и жизни.

Также суд обязал работодателя выплатить Дмитрию компенсацию за вынужденные прогулы и компенсировать ему моральный ущерб.

Куницын отметил, что статья 379 Трудового кодекса (по ней сотрудник может отказаться от выполнения работы, когда есть угроза его здоровью) почти не использовалась в судах.

«Теперь, согласно решению суда, даже необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома. Если ваш работодатель спустя рукава относится к профилактическим мерам, то вы имеете право на удаленку. Достаточно просто написать заявление об этом», - заявил юрист.

Юрист по трудовому праву Татьяна Никуленко отметила, что Дмитрий выиграл дело, так как «все правильно сделал с самого начала».

«Зафиксировал антиковидные нарушения в компании, официально подал заявление, сделал его копию, на первые претензии работодателя грамотно ответил, и тоже в письменной форме. Теперь он получил в качестве компенсации свою почти годовую зарплату и восстановлен на работе», - подчеркнула она.

По словам Никуленко, теперь шансы сотрудников выиграть подобные дела в суде высоки, но «надо фиксировать документально каждый ваш шаг».

Ранее в России одобрили законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).

По новому закону, сотрудников можно переводить на временную удаленку без их письменного согласия - но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).