Как добиться удаленки: советы юристов

Юрист Василий Куницын рассказал о ставшем прецедентным решении суда: уволенному за уход на удаленку менеджеру удалось восстановиться на работе. Как рассказало Life, благодаря этому вердикту россияне смогут добиваться удаленки.
Житель Челябинской области по имени Дмитрий несколько лет назад устроился на работу менеджером по продажам. Во время первой волны коронавируса он подал в отдел кадров заявление с просьбой перевести его на удаленную работу. В своем заявлении Дмитрий указал, что находится в группе риска, и отметил, что работодатель не соблюдает распоряжения властей: не обеспечивает сотрудников антисептиками, не контролирует температуру на входе в здание и не проводит качественную уборку.
Компания отказалась перевести Дмитрия на удаленку и он заявил, что будет работать из дома без согласия руководства, так как внимательно относится к своему здоровью. После этого директор отобрал у него корпоративную сим-карту, на следующий день вручил уведомление об отсутствии на рабочем месте и посоветовал уволиться по собственному желанию. В ответ Дмитрий написал еще одно заявление о переводе на удаленку и ушел домой, где узнал, что директор изменил его пароль от корпоративной почти. Через несколько дней его уволили по статье за прогулы.
Дмитрий обратился в Седьмой кассационной суд общей юрисдикции и в итоге инстанция отменила приказ о его увольнении. Суд установил, что сотрудник вправе отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его здоровью и жизни.
Также суд обязал работодателя выплатить Дмитрию компенсацию за вынужденные прогулы и компенсировать ему моральный ущерб.
Куницын отметил, что статья 379 Трудового кодекса (по ней сотрудник может отказаться от выполнения работы, когда есть угроза его здоровью) почти не использовалась в судах.
«Теперь, согласно решению суда, даже необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома. Если ваш работодатель спустя рукава относится к профилактическим мерам, то вы имеете право на удаленку. Достаточно просто написать заявление об этом», - заявил юрист.
Юрист по трудовому праву Татьяна Никуленко отметила, что Дмитрий выиграл дело, так как «все правильно сделал с самого начала».
«Зафиксировал антиковидные нарушения в компании, официально подал заявление, сделал его копию, на первые претензии работодателя грамотно ответил, и тоже в письменной форме. Теперь он получил в качестве компенсации свою почти годовую зарплату и восстановлен на работе», - подчеркнула она.
По словам Никуленко, теперь шансы сотрудников выиграть подобные дела в суде высоки, но «надо фиксировать документально каждый ваш шаг».
Ранее в России одобрили законопроект, вводящий правила удаленной работы. Он предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).
По новому закону, сотрудников можно переводить на временную удаленку без их письменного согласия - но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).
Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» - это 40 часов в неделю.