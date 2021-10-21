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Инфекционист объяснил важность ношения масок детьми

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Дети должны соблюдать масочный режим в общественных местах, где много взрослых, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Инфекционист объяснил важность ношения масок детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вероятность того, что болеющий COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает риск заражения в детском коллективе.

«Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового», - пояснил Поздняков.

Он обратил внимание на то, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новая волна коронавируса в России ударила по детям. По его словам, коронавирусом заражены около 13% школьников в стране, часть из них переносят его в тяжелой форме, есть летальные исходы.

Также из-за вспышки COVID-19 выросла нагрузка на детские больницы. Так, еще в начале октября были заняты все 200 коек, развернутых в Пензе под детей с коронавирусом. В Удмуртии из-за высокого уровня заболеваемости среди несовершеннолетних был открыт отдельный ковидарий, в Санкт-Петербурге впервые была зафиксирована очередь из «скорых» в детскую больницу, а в коронавирусных госпиталях Оренбурга 10% пациентов оказались младше 18 лет.

Общество,Михаил Мурашко,РИА Новости,
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