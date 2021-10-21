Стало известно о планах россиян на отдых в нерабочие дни

В нерабочие дни, которые были объявлены в стране из-за ситуации с коронавирусом, россияне строят планы на отдых за рубежом. Так, число заявок на туры выросло на 30 процентов, cтало известно «Коммерсанту» от представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.

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По данным Level.Travel, большинство бронирований в октябре приходится на Турцию (49 процентов) и Египет (24 процента). Отмечается, что на туры по России в это время обычно приходится только 5 процентов бронирований, на данный момент уровень спроса соответствует 2019 году. Как отметил гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук, популярность отдыха в Египте среди россиян растет. Он добавил, что средняя цена туров в Египет в октябре составила 102 тысячи рублей, а в Турцию — 80 тысяч рублей.

Блинов подчеркнул, что на данный момент рано прогнозировать, конвертируется ли спрос в реальные бронирования. Несмотря на это, на египетских курортах уже возник дефицит отелей, а некоторые гостиницы и вовсе остановили продажи на ноябрьские праздники.