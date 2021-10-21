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Инфекционист рассказал о необходимости носить маски детям

News.ruиещё 6
24 минуты назад

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что дети должны носить маски в тех общественных местах, где много взрослых. Средство защиты снизит риск заразиться для ребёнка, отметил он в беседе с РИА Новости.

Инфекционист объяснил необходимость носить маски детям
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребёнка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребёнок заражает здорового, — пояснил инфекционист.

Он добавил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, однако риски заразиться от ребёнка всё равно существуют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соблюдение масочного режима смягчит ситуацию с коронавирусом, но не избавит от неё. Выйти из пандемии поможет только коллективный иммунитет, рассказал доктор медицинских наук, инфекционист Юрий Венгеров. По его словам, маски нужно стирать или отутюживать каждые два часа.

Общество,РИА Новости,
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