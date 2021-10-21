Россиян предупредили о мошенничестве псевдосотрудников ЖКХ

Россиян предупредили об активизации мошенников, которые ходят по квартирам, представляясь сотрудниками управляющих компаний и аварийных служб. О новых схемах злоумышленников пишет РИА Новости.

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Популярным видом мошенничества, по словам юриста Вячеслава Балдина, стало предложение от псевдосотрудников ЖКХ по установке газоанализатора в квартире. Злоумышленники убеждают жертв, что этот прибор помогает избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах, и предлагают купить его.

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«Настоящие газовые анализаторы монтируются прямо на газовую трубу, в случае утечки труба перекрывается, а информация передается на пульт аварийной газовой службы», — пояснил Балдин, подчеркнув, что подобные работы в столице проводят исключительно сотрудники Мосгаза.

Еще одной распространенной схемой злоумышленников стала установка якобы эффективного очищающего фильтра для водопроводной воды. Мошенники используют специальную уловку, добавляя в непрозрачный сосуд реагент, из-за которого вода меняет свой цвет. Эту окрашенную воду они демонстрируют владельцам квартир, убеждая приобрести фильтр. Балдин напомнил москвичам, что сотрудники управляющих компаний не занимаются продажей, к тому же вода и так проходит многоступенчатую очистку на стадии подачи в централизованную систему.

Иногда мошенники приходят к собственникам квартир и под видом федеральной программы предлагают проверить и заменить окна в квартире. Эксперт рассказал, что в случае согласия в жилище устанавливают «стеклопакеты сомнительного качества и по завышенной цене».

Юрист напомнил, что сотрудники управляющих компаний и коммунальных служб заранее предупреждают жильцов об обходе с помощью объявлений в подъезде или звонка из диспетчерской. Если к вам пришел человек, который представляется работником какой-либо организации, стоит для начала позвонить в названную им службу и уточнить достоверность информации.