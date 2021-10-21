Близка к критической: почему пандемия вновь набирает обороты

В семнадцати регионах России смертность от COVID-19 достигла критического уровня, сообщает телеканал «Звезда».
Больше всего летальных исходов и тяжелых больных отмечается в Курской и Воронежской областях, в республике Коми и в Татарстане. В стране несколько дней подряд из-за коронавируса умирают более тысячи граждан ежедневно.
По всей России помощь заболевшим оказывают 650 тысяч медработников. Жизни россиян спасают, в том числе врачи пенсионного возраста и медики-студенты. Госпитали во многих регионах загружены почти до максимума.
«Очень тяжело, потому, что и тяжелые есть - мы носим их на КТ, на рентген, на дополнительные исследования. Очень устаем, ночью отдыхаем и приходим опять на смену», — рассказала медсестра из Липецка Светлана Яшкина.
Среди причин стремительного распространения COVID-19 - недостаточный коллективный иммунитет у граждан России из-за медленных темпов вакцинации. Большинство регионов вынуждено вводят новые ограничительные меры.
Как сообщил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, если локдаун будет хорошо организован, то это может сбить темпы развития инфекции.
«Но нужно ускорить темпы вакцинации. "Спутник" проверен, снижает количество смертей и тяжесть течения болезни. Мы имеем возможность и это нужно реализовать», — отметил специалист.