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Умер телеведущий Дмитрий Казнин

Вероника Полынина
1 час назад

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщил телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом), где работал журналист.

Умер телеведущий Дмитрий Казнин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2015 году врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Журналист прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии.

По словам гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой, когда у Дмитрия обнаружили рак, врачи были настроены пессимистично, однако ему удалось прожить с этим диагнозом шесть лет.

Казнин начинал карьеру ведущим на радиостанциях в Санкт-Петербурге. Позже стал вести утреннее информационное шоу на радио «Сити FM», а также работал на «Москве FM». Дмитрий был сотрудником телеканала «Дождь» со дня его основания, вел итоговые выпуски новостей. В 2017 году ушел с канала из-за болезни.

Общество,Дмитрий Казнин,
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