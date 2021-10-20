Умер телеведущий Дмитрий Казнин

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщил телеканал «Дождь» (признан иностранным агентом), где работал журналист.

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В 2015 году врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Журналист прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии.

По словам гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой, когда у Дмитрия обнаружили рак, врачи были настроены пессимистично, однако ему удалось прожить с этим диагнозом шесть лет.