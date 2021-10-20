Онищенко объяснил разницу между нерабочими днями в 2020 и 2021 году

Главный врач России Геннадий Онищенко заявил, что грядущие нерабочие дни отличаются от режима самоизоляции, который действовал в 2020 году, жесткостью вводимых мер борьбы с COVID-19. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».
По его мнению, считать введенные нерабочие дни локдауном неправильно. Он отметил разницу как минимум в требованиях и уровне их жесткости. Кроме того, Онищенко упомянул меры поддержки, которые в этом случае окажут власти.
«Локдауна как такого нет. Если вы помните, тогда запрещалось все. Сейчас даются выходные. Но не забывайте, что все производства, которые должны непрерывно работать, работают, все музеи, выставки — тоже. Только рестораны ограничили, и я надеюсь они будут это соблюдать. Во всяком случае посадку и QR-коды. Все меры, предложенные [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой, имеют финансовую поддержку, а самое главное будет оказана помощь малому и среднему бизнесу», — подчеркнул Онищенко.
Ранее Владимир Путин поддержал введение в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Президент отметил, что заработная плата на этот период должна быть сохранена.
«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — уточнил российский лидер.
Глава государства также не исключил вероятность того, что нерабочие дни придется продлить в случае ухудшения ситуации, и призвал регионы при необходимости объявить их уже с 23 октября.
Кроме того, президент призвал россиян вакцинироваться и отметил безопасность российских препаратов.