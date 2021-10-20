Онищенко объяснил разницу между нерабочими днями в 2020 и 2021 году

«Локдауна как такого нет. Если вы помните, тогда запрещалось все. Сейчас даются выходные. Но не забывайте, что все производства, которые должны непрерывно работать, работают, все музеи, выставки — тоже. Только рестораны ограничили, и я надеюсь они будут это соблюдать. Во всяком случае посадку и QR-коды. Все меры, предложенные [вице-премьером РФ Татьяной] Голиковой, имеют финансовую поддержку, а самое главное будет оказана помощь малому и среднему бизнесу», — подчеркнул Онищенко.