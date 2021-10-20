На устроившего пикантную фотосессию у Кремля блогера завели дело

Уголовное дело в отношении блогера Руслана Бобиева (Руслани Муроджонзода) и его подруги Анастасии Чистовой, имитировавших оральный секс на фоне собора Василия Блаженного в Москве, направили в суд. Об этом сообщает агентство «Москва».

Фото: Вконтакте Вконтакте

Судебный участок №370 мирового судьи Тверского района столицы рассмотрит дело Бобиева и Чистовой 28 октября.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 1 ст. 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Руслан Бобиев и Анастасия Чистова были задержаны в конце сентября, когда в TikTok и Instаgram блогера появилось фото, на котором перед Бобиевым на коленях стоит женщина в куртке с надписью «полиция», он держит женщину за волосы. На заднем фоне виден собор Василия Блаженного. Блогер сопроводил фото подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Сначала на Бобиева составили протокол о мелком хулиганстве, а затем СК РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.